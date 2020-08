Strage a Beirut, tra le vittime c'è anche un'italiana di 92 anni

Una cittadina italiana di 92 anni è morta e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti nelle esplosioni che hanno distrutto la zona portuale di Beirut , in Libano. Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la situazione insieme all'ambasciata. La vittima, Maria Pia Livadiotti , era nata nella capitale libanese nel 1928.

Maria Pia Livadiotti era sposata con Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell'ambasciata d'Italia in Libano.

Tra i feirti c'è anche una salentina. Si tratta di Veronica Lia, 31 anni, di Specchia, figlia dell'ex parlamentare ed ex sindaco Antonio Lia, che si trovava in Libano per farle visita. La donna sta bene, ha detto di avere subito solo ferite lievi. Ha comunicato su Facebook di essere in buone condizioni di salute. La 31enne vive con il fidanzato proprio a Beirut. Sono rimasti feriti entrambi. L'amministrazione comunale di Specchia ha espresso vicinanza "ai concittadini specchiesi che hanno vissuto da vicino questo dramma perché presenti in Libano. Un caloroso in bocca al lupo di pronta guarigione alla nostra concittadina rimasta ferita".

Il caporal maggiore capo scelto dell'Esercito italiano Roberto Caldarulo ha raccontato così le fasi dell'esplosione a Beirut: "Ricordo un boato fortissimo, indescrivibile. Gli avvenimenti si succedevano molto velocemente. Subito dopo l'esplosione c'è stato un attimo di smarrimento, abbiamo fatto un controllo tra noi per vedere se qualcuno stava peggio degli altri e ci siamo rasserenati. Io non mi ero nemmeno accorto della ferita: avevo un po' di sangue dalla mano,ma niente di trascendentale. La cosa che tuttora ci preoccupa è la situazione della popolazione libanese. Non è stata una bella esperienza, ma noi siamo stati fortunati altre persone purtroppo no".