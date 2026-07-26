Uno scultore italiano ha speso 100mila dollari per realizzare una statua di Charlie Kirk | Ma nessuno sembra interessato a comprarla

Sergio Furnari è un po' come i Blues Brothers. Anche lui, infatti, ha affermato che quando ha scolpito la sua scultura di Charlie Kirk era "in missione per conto di Dio". Meglio ancora, Dio gli avrebbe direttamente "dato il permesso" per trasformare quell'idea in realtà. Una trovata quantomeno dispendiosa visto che il Kirk in acciaio e resina gli sarebbe costato più o meno 100mila dollari. E nessuno, oltretutto, sembra interessato a comprarla.