Stato New York, scatta obbligo vaccino per lavoratori del settore sanitario

Ansa

Da oggi scatta l'obbligo di vaccino per i lavoratori del settore sanitario nello Stato di New York: chi non si vaccina, infatti, rischia il posto di lavoro. L'obbligo a New York è un test a livello nazionale: se l'esperimento funzionerà altri Stati americani potrebbero seguire la stessa strada. In California, New Jersey, Pennsylvania e Maryland i lavoratori possono optare per i test nel caso in cui non volessero essere vaccinati.