Stati Uniti, feto operato al cervello mentre è nell'utero

L'operazione, avvenuta alla 34° settimana di gestazione per trattare una rara condizione cerebrale nota come malformazione aneurismatica della vena di Galeno, è unica nel suo genere

Come riportano i giornali statunitensi, l'operazione, avvenuta alla 34esima settimana di gestazione, è stata compiuta da un team di medici del Brigham and Women's Hospital e del Boston Children's Hospital.

La malformazione aneurismatica della vena di Galeno - "Le due grandi sfide da affrontare per chi ha la malformazione sono le lesioni cerebrali e l'insufficienza cardiaca immediata dopo la nascita", ha detto alla Cnn il dottor Darren Orbach, radiologo del Boston Children's Hospital ed esperto nel trattamento della malformazione aneurismatica della vena di Galeno.

In genere, i neonati vengono curati dopo la nascita. Tuttavia, ha spiegato Orbach, il trattamento spesso avviene troppo tardi. Nonostante i progressi nella cura, "il 50-60% dei bambini con questa condizione si ammala immediatamente. E tra questi sembra esserci il 40% di mortalità - ha aggiunto Orbach -. Circa la metà dei bambini che sopravvive sperimenta gravi problemi neurologici e cognitivi".

Il primo intervento al mondo di questo genere - Quando hanno saputo della loro quarta gravidanza, Derek e Kenyatta Coleman di Baton Rouge, Louisiana, sono rimasti sorpresi ed entusiasti. "Il bambino stava bene", ha spiegato Kenyatta alla Cnn. Poi, alla 30esima settimana di gravidanza, èvenuta a conoscenza del problema. I Coleman hanno dunque scelto di affidarsi alla sperimentazione clinica condotta dagli ospedali Brigham and Women's e Boston Children's.

Il 15 marzo, esattamente un mese dopo l'ecografia che ha individuato la malformazione, è avvenuta l’operazione. Il bambino ha mostrato immediatamente segni di miglioramento. Il piccolo, Denver, è nato poco dopo, il 17 marzo, a 34 settimane. "L'ho sentita piangere per la prima volta e non riesco nemmeno a esprimere a parole come mi sono sentita in quel momento", ha ricordato Kenyatta.

Ora, quasi due mesi dopo la nascita, Denver continua a stare bene e trascorre la maggior parte del tempo dormendo e mangiando. Non sembra aver bisogno di ulteriori interventi. "Ci ha mostrato fin dall'inizio che era una combattente", ha concluso la madre.