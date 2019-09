Stati Uniti, aragoste "alla marijuana"

Una scelta coraggiosa, quella di Charlotte Gill, considerando che il metodo più utilizzato dagli chef di tutto il mondo per cuocere i crostacei, è quello di bollirli quando sono ancora vivi. Nonostante diversi studi scientifici abbiano dimostrato come anche granchi e gamberi siano assolutamente in grado di provare dolore. Eppure, al Legendary Lobster Pound non hanno dubbi: non solo mangiare le aragoste sedate non ha effetti sulla qualità, anzi, il gusto ci guadagna, evitando ai crostacei inutili sofferenze. L'ultima parola, però, spetta al cliente, che in ogni caso , può decidere sulla sedazione prima della cottura. La questione riporta alla memoria la vicenda di un ristoratore italiano di Campi Bisenzio (Firenze), condannato per maltrattamenti di animali per aver conservato aragoste e granchi vivi sul ghiaccio, con le chele legate. Fatto sta che già nel 2013 uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology aveva documentato che i movimenti dei crostacei quando vengono immersi nell'acqua bollente, non sono affatto riflessi automatici - come sostengono molti chef - ma reazioni dovute al dolore.