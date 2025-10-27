Erdogan e Starmer chiudono l'intesa sugli Eurofighter: maxi accordo da 8 miliardi di sterline

Nel corso di una conferenza stampa congiunta con Starmer, trasmessa dalla tv di Stato Trt, Erdogan ha confermato la firma dei documenti operativi: "Riguardo all'acquisizione dei caccia Eurofighter Typhoon abbiamo firmato gli accordi necessari", ha dichiarato il presidente turco, sottolineando la volontà di rafforzare la cooperazione tecnologica e militare con Londra. L'intesa apre la strada a una collaborazione più ampia anche nel campo della ricerca e dello sviluppo aeronautico.