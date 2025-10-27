Erdogan e Starmer chiudono l'intesa sugli Eurofighter: maxi accordo da 8 miliardi di sterline

© IPA
Il premier britannico Keir Starmer e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno ufficializzato ad Ankara un accordo per la vendita alla Turchia di 20 caccia Eurofighter Typhoon, per un valore complessivo di 8 miliardi di sterline (pari a 9,44 miliardi di euro). L'intesa rafforza la cooperazione industriale e militare tra i due Paesi e rientra nel più ampio piano di modernizzazione dell'aeronautica turca.
Il governo di Ankara mira a rinnovare la propria flotta aerea con velivoli di ultima generazione di produzione europea. Gli Eurofighter Typhoon sono infatti realizzati da un consorzio formato da Regno Unito, Germania, Italia e Spagna, con un alto livello di interoperabilità e prestazioni avanzate nel combattimento aereo. L'investimento rappresenta uno dei progetti più significativi dell'industria della difesa turca negli ultimi anni.
Nel corso di una conferenza stampa congiunta con Starmer, trasmessa dalla tv di Stato Trt, Erdogan ha confermato la firma dei documenti operativi: "Riguardo all'acquisizione dei caccia Eurofighter Typhoon abbiamo firmato gli accordi necessari", ha dichiarato il presidente turco, sottolineando la volontà di rafforzare la cooperazione tecnologica e militare con Londra. L'intesa apre la strada a una collaborazione più ampia anche nel campo della ricerca e dello sviluppo aeronautico.