Mondo
Primo passo verso larga intesa

Erdogan e Starmer chiudono l'intesa sugli Eurofighter: maxi accordo da 8 miliardi di sterline

27 Ott 2025 - 17:48
© IPA

© IPA

Il premier britannico Keir Starmer e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno ufficializzato ad Ankara un accordo per la vendita alla Turchia di 20 caccia Eurofighter Typhoon, per un valore complessivo di 8 miliardi di sterline (pari a 9,44 miliardi di euro). L'intesa rafforza la cooperazione industriale e militare tra i due Paesi e rientra nel più ampio piano di modernizzazione dell'aeronautica turca.

La Turchia punta sulla tecnologia europea

 Il governo di Ankara mira a rinnovare la propria flotta aerea con velivoli di ultima generazione di produzione europea. Gli Eurofighter Typhoon sono infatti realizzati da un consorzio formato da Regno Unito, Germania, Italia e Spagna, con un alto livello di interoperabilità e prestazioni avanzate nel combattimento aereo. L'investimento rappresenta uno dei progetti più significativi dell'industria della difesa turca negli ultimi anni.

Erdogan: "Accordi firmati con il Regno Unito"

 Nel corso di una conferenza stampa congiunta con Starmer, trasmessa dalla tv di Stato Trt, Erdogan ha confermato la firma dei documenti operativi: "Riguardo all'acquisizione dei caccia Eurofighter Typhoon abbiamo firmato gli accordi necessari", ha dichiarato il presidente turco, sottolineando la volontà di rafforzare la cooperazione tecnologica e militare con Londra. L'intesa apre la strada a una collaborazione più ampia anche nel campo della ricerca e dello sviluppo aeronautico.

