Stampa Usa: forze speciali americane operano in segreto a Taiwan

Un'unità delle forze speciali Usa e un contingente dei marines starebbero da almeno un anno operando segretamente a Taiwan per addestrare le forze militari locali. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando come la mossa confermi i timori americani per una possibile azione della Cina sull'isola. Una ventina gli uomini sul posto per un addestramento sul terreno, mentre i marines addestrano le forze taiwanesi sull'uso di imbarcazioni militari.