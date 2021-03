Sri Lanka, verso divieto burqa in pubblico per motivi di sicurezza

ap-lapresse

Lo Sri Lanka ha compiuto un passo significativo verso il divieto del burka e di altre coperture per il viso in pubblico, per motivi di sicurezza nazionale. Il ministro della Pubblica Sicurezza Sarath Weerasekara ha infatti firmato un ordine del governo che ora necessita dell'approvazione parlamentare. Il governo sta progettando inoltre di chiudere più di 1.000 madrasse.