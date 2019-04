Sri Lanka, segretario Guterres: da Onu sostegno e solidarietà

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso le sue condoglianze per gli attentati nel giorno di Pasqua in Sri Lanka che hanno causato almeno 290 morti e 500 feriti. In un comunicato, Guterres si dice indignato dagli attacchi terroristici contro chiese e alberghi in un "giorno sacro per i cristiani di tutto il mondo" e spera che i responsabili siano rapidamente portati davanti alla giustizia.