Sri Lanka, messe restano cancellate per timori di nuovi attacchi

Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka dove, dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la Chiesa cattolica rispetto a nuovi possibili attacchi. Il cardinale Malcom Ranjith, capo della diocesi, ha deciso di cancellare tutte le messe domenicali dopo gli ultimi rapporti della sicurezza. Le autorità, intanto, hanno confermato che alcuni dei sospettati per le stragi di Pasqua sono ancora ricercati.