Sri Lanka, il presidente Gotabaya Rajapaksa si è ufficialmente dimesso

Come preannunciato giovedì, il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha ufficializzato le sue dimissioni.

Rajapaksa, dopo aver lasciato il Paese fuggendo alle Maldive, è arrivato a Singapore. Il ministero degli Esteri singaporiano ha precisato in una nota che "non ha fatto richiesta di asilo e non gli è stato concesso alcun asilo" ma che gli è stato consentito di entrare nella città-Stato in "visita privata"