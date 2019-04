Sri Lanka, governo: attacchi rappresaglia per strage Christchurch

Gli attacchi di Pasqua in Sri Lanka sarebbero stati compiuti come "rappresaglia" per la strage nelle moschee di Christchurch (Nuova Zelanda) del 15 marzo, in cui morirono 50 persone. Lo ha detto il vice ministro cingalese della Difesa, illustrando i primi risultati dell'indagine sugli attentati di domenica costati la vita ad almeno 310 persone.