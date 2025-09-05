Sri Lanka, un bus precipita in un burrone: 15 morti e 16 feriti

In Sri Lanka è di 15 morti e 16 feriti il bilancio di un incidente avvenuto nei pressi della città di Wellawaya, in una regione montuosa, circa 280 chilometri a est della capitale Colombo. Un autobus è uscito fuori strada precipitando in un burrone profondo circa 300 metri. Lo riferisce un portavoce della polizia, Fredrick Wootler, precisando che tra i feriti ci sono 5 bambini. Dalle prime indagini della polizia è emerso che l'autista stava guidando l'autobus ad alta velocità e ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi con un altro veicolo e con il guardrail.