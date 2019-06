Sri Lanka, assunti due boia: tornano le impiccagioni dopo 43 anni

Lo Sri Lanka ha reclutato due boia e si prepara a eseguire quattro impiccagioni per reati di droga, le prime da 43 anni, quando entrò in vigore una moratoria della pena capitale, ora in scadenza. Lo riporta la Bbc. Il presidente Maithripala Sirisena ha dichiarato che la pena capitale è stata ripristinata per reprimere il traffico di droga che dilaga nel Paese.