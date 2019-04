Sri Lanka, alcune vittime sono straniere: la Farnesina al lavoro

Sono almeno nove gli stranieri morti in seguito agli attentati ai tre hotel di Colombo, nello Sri Lanka, di questa mattina: lo riporta la Bbc online, che cita fonti ospedaliere. "L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche sugli attacchi in Sri Lanka", riferiscono fonti del ministero degli Esteri.