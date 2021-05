Spionaggio Usa-Danimarca, Merkel e Macron: servono risposte

ansa

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron si aspettano chiarimenti sulla presunta collaborazione di Copenaghen con l'intelligence Usa per spiare alti funzionari europei. Lo hanno detto i due leader in conferenza stampa. "Se le informazioni sono vere vorrei dire che questo è inaccettabile fra partner alleati", ha aggiunto Macron, aggiungendo di aspettarsi "delle risposte" per "chiarire quello che è successo".