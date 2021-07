Spelling, Zaila Avant-garde è la prima vincitrice afroamericana dei tornei Usa

Le origini - I tornei di spelling, in italiano ortografia, sono delle competizioni nate in America che consistono nella corretta sillabazione di parole nella lingua prescelta. Il primo National Spelling Bee è stato istituito a Washington nel 1925, con la vittoria dell'11enne Frank Neuhauser. Negli anni, queste gare hanno collezionato decine di campioni di età compresa tra i 9 e i 15 anni. Si tratta di competizioni molto seguite in tutto il territorio nazionale. A quest'edizione è stata presente anche la first lady Jill Biden. Al concorso hanno partecipato 209 concorrenti provenienti da cinque Paesi: Stati Uniti, Bahamas, Canada, Ghana e Giappone.

La gara - Zaila Avant-garde è stata quindi la migliore di questa ultima edizione 2021, svoltasi a Lake Buena Vista, in Florida. Dopo aver sillabato correttamente la parola "murraya", una tipologia di albero, Zaila ha affrontato brillantemente anche parole come "querimonioso" e "solidungulato", mostrando una strepitosa abilità in ortografia. Per la vittoria ha ottenuto un premio di 50.000 dollari.

I successi di Zaila - Attraverso la sua pagina Instagram, seguita da oltre 16mila persone, Zaila ha condiviso il percorso di questi mesi e le sue numerose vittorie. Oltre allo spelling, infatti, la giovane vincitrice ha un talento notevole anche per il basket, per il quale ha vinto il Guinness World Record con il maggior numero di palleggi in un minuto. "Penso che più i successi e i trionfi delle donne vengono promossi e pubblicizzati, piu' e' probabile che altre ragazze in tutto il mondo vedranno che possono fare qualsiasi cosa desiderino, ha commentato Zaila.