Cosplayers guardano il film "Black Panther" in 3D che vede protagonista l'attrice keniana vincitrice dell'Oscar, Lupita Nyong'o, durante la Black Panther Cosplay Screening di Movie Jabber a Nairobi, in Kenya, il 14 febbraio 2018. Black Panther è un film di supereroi basato sul personaggio della Marvel e che ha caratterizzato il primo supereroe nero come Black Panther nella avanzata nazione africana fittizia. Nyong'o, che ha vinto l'Academy Award come migliore attrice non protagonista in "12 Years a Slave" nel 2014, svolge un ruolo importante come guerriera nel film.