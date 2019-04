Notre-Dame, la copertina di Charlie Hebdo: incendio sulla testa di Macron

All'indomani dell'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, il settimanale Charlie Hebdo, uscito eccezionalmente di martedì, non tradisce la sua linea e sceglie ancora la satira irriverente. La copertina raffigura il presidente Macron che ha come capigliatura le torri in fiamme della cattedrale e un sorriso crudele. A sinistra della caricatura, la parola "Riforme", a destra la scritta "Comincio dalla struttura".