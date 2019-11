Spari in liceo California: il killer si è ferito alla testa

Nathaniel Behrow, il sedicenne che ha aperto il fuoco in un liceo di Santa Clarita, nella contea di Los Angeles, uccidendo due teenager e ferendone altri tre, versa a sua volta in gravi condizioni per essersi sparato alla testa con la pistola usata per la strage. Gli agenti lo hanno catturato mentre era ancora all'interno del campus e trasportato immediatamente in ospedale. Le vittime sono una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14 anni.