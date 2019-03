Spari a Utrecht, polizia e sindaco revocano ordine a restare a casa

La polizia e il sindaco di Utrecht hanno revocato l'ordine di rimanere in casa rivolto ai cittadini dopo la sparatoria su un tram. Le forze dell'ordine della città olandese hanno intanto rivisto da 9 a 5 il numero dei feriti mentre resta invariato il bilancio di 3 morti. Secondo un testimone oculare l'assalitore "non avrebbe agito per terrorismo": il killer avrebbe infatti puntato una donna colpendo poi le persone che hanno cercato di difenderla.