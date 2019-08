Sparatorie in Usa, Beto O'Rourke: colpa di Trump, alimenta razzismo

Beto O'Rourke, il candidato presidenziale dem originario di El Paso, dove è avvenuta una delle due ultime sparatorie negli Usa, ha accusato Donald Trump di alimentare, con la sua retorica anti-migranti, l'aumento delle violenze. "E' un razzista, sta alimentando il razzismo nel Paese e questo porta alla violenza", ha detto. Il presidente Trump ha condannato su Twitter gli attacchi in Texas e in Ohio, definendoli come "atti di codardia".