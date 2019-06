Sparatoria negli Usa, Trump ordina bandiere a mezz'asta nel Paese

Il presidente Donald Trump ha ordinato le bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici pubblici americani, anche all'estero, come segno di "solenne rispetto per le vittime del terribile atto di violenza" commesso nel municipio di Virginia Beach. Il tycoon ha trascorso gran parte della giornata al Trump National Golf Club di Sterling, in Virginia, lo stesso stato dove è avvenuta la strage.