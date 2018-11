Sparatoria in uno studio di yoga in Florida, 3 morti e 5 feriti

E' di tre morti e cinque feriti il bilancio di una sparatoria in Florida, negli Usa, dove un uomo armato ha ucciso due persone in uno studio di yoga della capitale Tallahassee per poi spararsi. L'aggressore ha agito da solo e le autorità stanno indagando sui possibili motivi del gesto. Secondo testimoni, l'uomo continuava ad entrare e uscire dallo studio mentre sparava.