Sparatoria in Mississippi fuori da un ospedale, tre morti

Tre persone sono morte per una sparatoria in un parco fuori da un ospedale, in Mississippi. Un uomo ha aperto il fuoco nel campus del Baptist Medical Center, a Jackson. Sembra che fra le tre vittime ci sia anche l'aggressore. Sembra che quest'ultimo si sia suicidato dopo aver colpito le altre persone. L'area è stata isolata dalla polizia, che sta indagando per chiarire la dinamica.