Sparatoria in Messico, distrutta una famiglia: 5 morti, ferito un bimbo di 8 mesi

-afp

Cinque persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, sono state uccise in una sparatoria ad Apaseo El Grande, in Messico. Nell'attacco è rimasto ferito anche un bambino di appena otto mesi, trasportato in ospedale con un proiettile nel braccio. Lo scontro a fuoco è legato a una disputa tra gang coinvolte nel narcotraffico. Oltre al 14enne, hanno perso la vita tre donne e un uomo.