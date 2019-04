Sparatoria davanti a un nightclub a Melbourne, media: "Quattro feriti"

Sparatoria a Melbourne, in Australia, all'esterno di un locale vicino a Little Chapel Street e Malvern Road. I media parlano di 4 persone ferite. Il fatto sarebbe accaduto attorno alle 3.20 ora locale. "Le circostanze dell'accaduto sono ancora sotto investigazione", aggiungono le forze dell'ordine. Gli spari sarebbero partiti da una Porsche Cayenne rubata. Due delle persone ferite sarebbero in gravi condizioni.