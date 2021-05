Sparatoria California, Biden: "Congresso agisca su armi"

Ansa

"Ancora una volta chiedo al Congresso di agire per aiutare a mettere fine a questa epidemia di violenza da armi da fuoco in America". Lo afferma Joe Biden ordinando bandiere a mezz'asta per le vittime della sparatoria in California. "Ci sono almeno otto famiglie che non saranno mai più integre. Ogni vita presa da un proiettile trafigge l'anima della nostra nazione. Dobbiamo fare di più".