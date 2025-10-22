Belgrado, esplosioni e colpi d'arma da fuoco davanti al Parlamento: arrestato l'aggressore

L'allarme è scattato nella mattinata del 22 ottobre, quando una violenta esplosione ha colpito la tendopoli situata nel Parco Pionirski, proprio di fronte alla sede del Parlamento serbo. Testimoni oculari e video pubblicati sui social hanno mostrato scene di caos e paura: una delle tende ha preso fuoco dopo l'esplosione, mentre si udivano distintamente dei colpi d'arma da fuoco. I primi soccorsi sono intervenuti sul posto segnalando inizialmente l'esplosione di una bombola del gas, ma la situazione si è subito rivelata più complessa.

Secondo quanto riferito dal ministro della Sanità Zlatibor Loncar, un uomo ha aperto il fuoco contro le persone presenti nell'area, colpendo un manifestante all'inguine destro. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente nella tendopoli, sono state domate dai vigili del fuoco in tempi relativamente brevi.