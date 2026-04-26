Sparatoria al gala dei media della Casa Bianca: Trump evacuato, aggressore neutralizzato
Non ci sarebbero feriti tra i partecipanti, il Presidente annuncia: "Ritorno alla cena"
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Una persona ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton dove si stava svolgendo la cena dei corrispondenti della Casa Bianca alla presidenza di Donald Trump. Il presidente americano, con la moglie Melania, è stato subito portato al sicuro dopo essere stato evacuato insieme al vicepresidente JD Vance. L'aggressore è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine. Nessun altro è rimasto ferito nella sparatoria. Dopo circa un'ora, Trump ha annunciato di volere tenere il discorso previsto.
Nonostante il desiderio espresso di rimanere, il Secret Service ha però deciso di fare rientrare Trump alla Casa Bianca. Sul quartiere in cui si trova l'hotel, a neanche due chilometri dalla residenza presidenziale, sono ancora in volo elicotteri. A breve, è stata annunciata una conferenza stampa del presidente americano.
La dinamica - La sicurezza di Trump ha riferito che la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è avvenuta nell' "area di controllo" all'esterno del luogo dell'evento, riferendosi al punto in cui gli ospiti devono passare ai metal detector.
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