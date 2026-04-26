Sparatoria al gala dei media della Casa Bianca: Trump evacuato, aggressore neutralizzato

Una persona ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton dove si stava svolgendo la cena dei corrispondenti della Casa Bianca alla presidenza di Donald Trump. Il presidente americano, con la moglie Melania, è stato subito portato al sicuro dopo essere stato evacuato insieme al vicepresidente JD Vance. L'aggressore è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine. Nessun altro è rimasto ferito nella sparatoria. Dopo circa un'ora, Trump ha annunciato di volere tenere il discorso previsto.