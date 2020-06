Sparò all'afroamericano Brooks, agente (ora licenziato) accusato di omicidio: rischia il carcere a vita

L'ufficiale di Atlanta che ha sparato mortalmente a Rayshard Brooks alle spalle dopo che l'uomo in fuga ha puntato una pistola taser nella sua direzione sarà accusato di omicidio e di altri 10 capi di imputazione: lo ha detto il procuratore distrettuale della contea di Fulton Paul Howard in una conferenza stampa. Garrett Rolfe ha preso a calci Brooks mentre giaceva a terra. Rolfe era stato licenziato dopo la morte di Brooks.

Rolfe rischia ora il carcere a vita senza possibilità di libertà condizionale o la pena di morte. Il suo collega, Devon Brosnan, è stato invece accusato di aggressione aggravata e violazione del giuramento per aver calpestato la spalla di Brooks quando era a terra e non averlo soccorso. "Brooks non si è presentato come una minaccia", dice il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Paul L. Howard Jr, spiegando che Rolfe ha colpito con due volte alla schiena il ragazzo afroamericano, gli ha dato un calcio mentre era a terra e poi dichiarato di "averlo preso".

Le accuse arrivano nel giorno del quinto anniversario del massacro nella chiesa episcopale di Charleston, dove furono uccisi nove afroamericani. Nel presentare le accuse Howard mette in evidenza che Brosnan sta collaborando con le autorità e ha "deciso di testimoniare. Ci ha detto che in un paio di giorni prevede di rilasciare una

dichiarazione sulla colpevolezza di Rolfe. Plaude all'impegno di Brosnan la famiglia di Brookx. "Anche nei momenti bui bisogna cercare di vedere la luce. E la cosa positiva di questa situazione è il coraggio - afferma Chris Stewart, il legale della famiglia, Chris - dell'agente Brosnan di dire che quello che è accaduto è sbagliato. Sono agenti così che possono cambiare la polizia".

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle accuse il procuratore aggiunge inoltre che agli agenti di Atlanta è vietato sparare a chi sta scappando: "la città vieta ai pubblici ufficiali di usare il taser nei confronti di qualcuno che sta scappando. Quindi non si può sparare neanche con un'arma da fuoco". Il caso Brooks ha alimentato le proteste contro il razzismo e l'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine innescate dalla morte di George Floyd. Milioni di americani invadono da settimane le strade per chiedere la fine della discriminazione, delle ingiustizie e una riforma della polizia.