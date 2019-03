Spagna, un misterioso benefattore regala soldi in uno sperduto paesino

Gli involti consegnati contengono tra i 50 e i 100 euro in banconote. Chi li lascia? E perché? Per il momento queste domande restano senza risposta, come ha detto ad alcuni giornali locali il sindaco Nuria Simon. "Non sappiamo chi ci sia dietro queste donazioni e che senso abbia questa strana generosità", dice il primo cittadino. Mentre ad alcuni abitanti sono arrivate le buste contenenti denaro, ad altri sono stati recapitati biglietti con messaggi come "La principessa della casa", scritta corredata da un cuore.



Le buste con i soldi sono arrivate a una vedova che vive con il figlio, a qualche famiglia con figli piccoli, a un'altra coppia senza bambini. Una quindicina di persone in tutto: destinatari differenti, senza un apparente legame tra loro. Tra loro, c'è qualcuno che ha portato i soldi alla polizia o in banca per controllare che le banconote non fossero false. E' stato verificato che i soldi regalati sono perfettamente validi.