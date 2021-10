Spagna, treno contro albero caduto sui binari: feriti

ansa

Un treno regionale si è scontrato contro un albero caduto sui binari in Catalogna, nel tratto ferroviario compreso tra le località di Caldes de Malavella e Sils. Dodici persone hanno riportato lievi ferite. Lo rendono noto le società che gestiscono le ferrovie in Spagna. Secondo la radio Cadena Ser, uno dei feriti è stato portato via in elicottero. A bordo del treno c'erano circa 230 persone.