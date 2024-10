Spagna, allarme siccità in Catalogna: possibili restrizioni uso acqua

Il governo delle Catalogna prevede di introdurre nuove restrizioni all'uso dell'acqua a novembre se nei prossimi giorni non pioverà abbastanza. Ne dà notizia La Vanguardia, che sottolinea come lo spettro della siccità stia riapparendo nella comunità autonoma spagnola. Le riserve dei bacini idrici sono in costante diminuzione dall'inizio di luglio. Nello scenario peggiore, le regioni di Barcellona e Girona potrebbero entrare in uno stato di eccezionalità a novembre, e in emergenza a marzo 2025. Nella fase di eccezionalità si intensificano le restrizioni idriche per diversi usi, soprattutto per agricoltura, allevamento e industria, mentre nella fase di emergenza si aprono le porte alle restrizioni all'uso dell'acqua nelle case.