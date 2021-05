Spagna: per vaccinati under 60 con Astrazeneca seconda dose Pfizer

Ansa

In Spagna la seconda dose del vaccino anti-Covid per le persone di età inferiore ai 60 anni a cui è stata somministrata una prima di AstraZeneca sarà di Pfizer: lo ha comunicato in una nota il ministero della Sanità iberico. Nella prima metà di aprile le autorità sanitarie spagnole avevano sospeso la somministrazione di AstraZeneca a under 60 a causa dei dubbi su possibili effetti avversi.