L'Ong spagnola Caminando Fronteras sostiene che 50 migranti siano morti in un naufragio mentre tentavano di raggiungere le Isole Canarie. "Tragedia. Cinquanta persone muoiono in una barca in rotta verso le Isole Canarie, 44 delle vittime erano pakistane", ha scritto su X la portavoce della Ong, Helena Maleno. "Sono passati 13 giorni di traversata agonizzante senza che siano arrivati i soccorsi", ha denunciato.