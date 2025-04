Spagna prepara programma per portare la spesa militare al 2% del Pil

In Spagna il ministero della Difesa sta ultimando "una batteria di programmi di armamenti da lanciare nei prossimi mesi", con l'obiettivo di raggiungere il 2% del Pil in spesa militare in un futuro immediato. Secondo fonti governative si tratta di progetti tecnologici in aree come le comunicazioni, i sistemi di comando e controllo o anche aerei e veicoli da combattimento di nuova generazione, in cui le aziende spagnole avranno una partecipazione rilevante. Per preparare l'industria iberica all'impegno da un punto di vista tecnologico e produttivo è pronto un finanziamento da 1 miliardo di euro l'anno.