Spagna, matrimonio fallisce: per aver fatto la casalinga all'ex moglie va un risarcimento da 200mila euro

Ivana Moral, 48enne che vive a Ve'lez-Málaga, era "l'ombra" del marito. Lei casalinga, lui imprenditore, per 25 anni sono rimasti legati alle loro promesse coniugali. Poi, è arrivata la decisione di separarsi nel 2020. Nel frattempo l'uomo aveva potuto far fruttare la sua attività professionale mentre lei aveva lavorato "alle sue spalle per farlo crescere professionalmente e permettergli di diventare qualcuno", spiegano i legali della donna al quotidiano spagnolo El País. Ora, secondo la giustizia, lei ha diritto a un risarcimento da parte dell'ex coniuge pari a oltre 200.000 euro.

Risarcimento e alimenti

Secondo i media spagnoli, il risarcimento di 200mila euro è stato assegnato all'ex moglie calcolando come base il salario minimo interprofessionale in vigore ogni anno, per compensare il lavoro che aveva svolto senza retribuzione. Inoltre, aggiunge l'agenzia di stampa Efe, la sentenza stabilisce che l'ex marito di Moral versi anche quote mensili per gli alimenti sia a lei sia alle figlie.