Spagna, primo via libera alla legge sulla parità di genere

In Spagna il Congresso dei deputati ha approvato il progetto di legge sulla parità di genere. La normativa prescrive una presenza equilibrata di donne e uomini negli organi di direzione delle grandi imprese e nelle istituzioni pubbliche, e stabilisce una rappresentanza paritaria nelle liste elettorali con una quota minima del 40% per ogni sesso. Le quote vengono stabilite anche per il governo, la Corte costituzionale, il Consiglio di Stato, il Consiglio Fiscale, la Corte dei Conti, il Csm, oltre che nelle grandi compagnie quotate nell'indice Ibex 35, nella Tv pubblica, nei sindacati e nei patronati. Il progetto di legge passa ora per l'esame al Senato, con la previsione che torni alla Camera bassa il 23 luglio per l'approvazione definitiva.