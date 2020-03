Spagna, il premier Sanchez: "Saranno giorni critici, prepariamoci"

"I casi diagnosticati e i decessi aumenteranno. Stanno arrivando giorni critici per i quali dobbiamo prepararci. Il rischio è ovunque, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un discorso alla nazione nel pieno dell'emergenza coronavirus che vede la Spagna seconda per numero di contagi in Europa dopo l'Italia. "Sul fronte sanitario, il problema più grave è il numero di persone da curare", ha aggiunto.