Spagna, è il giorno della riesumazione delle spoglie di Francisco Franco

E' iniziata a Madrid l'attesa cerimonia per la riesumazione delle spoglie dell'ex dittatore Francisco Franco, che verranno traslate dal mausoleo della Valle dei Caduti a una tomba in un cimitero pubblico. Per il trasporto è stato scelto un elicottero. Alla cerimonia partecipa, oltre ai discendenti di Franco, anche il ministro della Giustizia spagnolo Dolores Delgado.