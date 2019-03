Spagna, due attori porno nel libretto della messa: imbarazzo tra i fedeli

A dare la notizia a El Mundo, che cita il portale Faro de Vigo. I "colpevoli" sono don Antonio Varela, 77 anni, e Juan Ventura Martínez, 34 anni, parroci delle chiese di San Martino e San Vicente che evidentemente non devono essersi mai imbattuti in una delle loro ‘pellicole’. In realtà l'autore della foto in questione sarebbe don Antonio Varela, che proprio a El Mundo, ha spiegato che va online "costantemente" per illustrare gli articoli sul foglio parrocchiale, che ha curato da 28 anni, ora con la collaborazione del suo "collega" di San Vicente. Su internet ha trovato questa immagine che , a suo dire, "illustrava molto bene" l'obiettivo del suo testo": "Come potrei sapere se si tratta di qualcosa di pornografico o no?”, si chiede. Impossibile biasimarlo.