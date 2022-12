Spagna, dal congresso ok a congedo mestruale e assorbenti gratuiti

La misura fa parte di una specifica riforma sulla salute sessuale e riproduttiva e l'interruzione volontaria della gravidanza approvata dal congresso. E' stata decisa anche la distribuzione di prodotti per l'igiene mestruale gratuiti in scuole, carceri, centri femminili, centri civici, centri sociali o enti pubblici.

Il provvedimento prevede che il congedo mestruale sia fin dal primo giorno interamente finanziato dallo Stato e non dall'azienda. Per usufruirne sarà necessario un certificato medico, ma non è prevista una durata massima.

La normativa prevede inoltre un congedo pre-parto a partire dalla 39esima settimana di gestazione, compatibile con il successivo congedo di maternità, e qualifica lo sfruttamento riproduttivo, l'aborto e la gravidanza forzati, la sterilizzazione forzata e la contraccezione forzata come "violenza contro le donne". Rende poi obbligatoria l'educazione sessuale e introduce la distribuzione gratuita di contraccettivi nei centri educativi e nelle carceri.

Il testo prevede poi che anche le donne con disabilità possano interrompere volontariamente la gravidanza senza il consenso dei tutori legali. La pillola del giorno sarà gratuita nei centri sanitari e disponibile in tutte le farmacie. La normativa riconosce infine il diritto alle donne che si sottopongono all'aborto a un periodo di congedo per malattia durante la convalescenza.