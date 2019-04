Spagna, Ciudadanos: "No al governo, guideremo l'opposizione"

Ciudadanos non parteciperà ai negoziati dei socialisti per formare un governo in Spagna, ma guiderà l'opposizione. Ad annunciarlo è la portavoce del partito della destra liberale spagnola, Inès Arrimadas. "Posso chiarire - ha spiegato - che non ci saranno negoziati per un governo, nessun negoziato per un'investitura, nessun negoziato che permetta al signor Sanchez di tornare alla Moncloa".