Mondo
Spagna, si aggrava il bilancio degli incendi: muore un uomo di 45 anni

22 Ago 2025 - 13:37
© Ansa

In Spagna si aggrava il bilancio delle vittime degli incendi che dai primi di agosto stanno devastando il Paese. Un uomo di 45 anni è deceduto a Salamanca, in Castiglia e Leon, a causa delle gravi complicazioni respiratorie, dopo aver inalato il fumo sprigionato da un vasto incendio che ha interessato la scorsa settimana la località di Cipérez (Salamanca). La vittima, che si era offerta volontaria per aiutare a contenere le fiamme, è la quinta persona a perdere la vita nell'ondata di roghi.

