Spagna, arrestato 36enne: era ricercato in Italia per aggressione sessuale

Un uomo di 36 anni ricercato dalle autorità italiane per aggressione sessuale è stato arrestato dagli agenti della polizia nazionale spagnola nel Porto di Algeciras. Stava sbarcando da un traghetto in arrivo da Tangeri, in Marocco. L'uomo, secondo quanto riporta il quotidiano locale Europa Sur, è stato identificato durante alcuni controlli di routine: gli agenti hanno constatato che su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'Italia a febbraio e l'hanno arrestato.