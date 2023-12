Spagna, arrestati tre minori che pianificavano un attentato

Tre minorenni sono stati arrestati in Spagna per il sospetto che stessero pianificando "un'azione terroristica", dopo aver subito un processo di radicalizzazione di stampo jihadista.

Lo rende noto la polizia nazionale. I tre giovanissimi sono stati individuati nel corso di un'indagine su profili attivi su social network che promulgavano messaggi violenti e di apologia del terrorismo in nome dell'Islam. Due dei tre sospettati sono stati arrestati in provincia di Madrid, mentre un terzo in quella di Barcellona. Una volta sentiti da un giudice, sono stati trasferiti in un istituto penale minorile.