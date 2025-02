Il governo spagnolo lancia l'allarme: "Europa inondata dalla cocaina"

L'Europa è attualmente "inondata dalla cocaina", questione che sta rappresentando "un problema importantissimo" per diversi Paesi in questo continente, mentre in America Latina la produzione di questa droga è in una fase di "boom", soprattutto in Colombia e Perù: è l'allarme lanciato dal governo spagnolo, attraverso il suo delegato per il Piano Nazionale Antidroga, Joan Ramón Villalbí. Il responsabile dei problemi di salute pubblica legati agli stupefacenti ha presentato questa fotografia della situazione in sede di commissione parlamentare sulle dipendenze, presso il Congresso dei deputati. "La cocaina ci preoccupa più della cannabis", ha detto, "perché è una sostanza con livelli di consumo relativamente modesti ma che ha più potenziale per far male".