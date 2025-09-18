Spagna, abusò di 21 minori: condannato un allenatore di calcio femminile

In Spagna, un allenatore di calcio femminile giovanile è stato condannato dal Tribunale provinciale di Huelva a 63 anni di carcere per abusi sessuali su 21 minori. L'uomo, che lavorava anche come tecnico delle strutture nella locale università, era in carcere preventivo dal gennaio 2023. Secondo quanto scrive La Vanguardia, tra le altre imputazioni è ritenuto responsabile di cinque reati di violenza sessuale su minori di 16 anni, di altri quattordici di abuso sessuale continuato su minori di 16 anni e di cinque di violenza sessuale.