Spagna, ministero Transizione Ecologica: "1.180 morti per il caldo in due mesi"

In Spagna 1.180 persone sono morte per cause legate ad alte temperature nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 13 luglio. È quanto reso noto dal ministero della Transizione Ecologica iberico. Nello stesso periodo dell'anno scorso, si legge in una nota, i decessi attribuibili alle ondate di caldo era pari a 114. Il comunicato rivela che il 95% dei deceduti per le alte temperature in questo 2025 aveva più di 65 anni. In aggiunta, spiega che i territori più colpiti dalla mortalità per il calore eccessivo sono state quattro regioni del nord, ovvero Galizia, La Rioja, Asturie e Cantabria, le cui estati sono "storicamente caratterizzate da temperature moderate".